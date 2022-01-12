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Колядующий острович украл два велосипеда

14.01.2022 11:03|ПсковКомментариев: 0

Молодой человек 2003 года рождения колядовал на святках в Острове и украл два велосипеда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Здесь и далее: похищенные велосипеды. Фото: группа «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте»

Вечером 12 января острович ходил по домам и в одном из подъездов на улице Клавы Назаровой заметил пять велосипедов. «Юноша прихватил с собой двух "железных коней", которые не были пристегнуты страховочными тросиками», - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники ОМВД России по Островскому району, получив сообщение о произошедшем, провели оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» установили подозреваемого.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Похищенное изъяли, добавили в ведомстве.

Теги: #кража #остров #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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