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Преподавателей великолукской сельхозакадемии осудили за взятки

Преподавателей Великолукской сельскохозяйственной академии осудили за взятки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили в отношении декана одного из факультетов «Великолукской государственной сельскохозяйственной академии» и его заместителя. Суд установил, что с 2016 по 2019 год, действуя по предварительному сговору, они допустили 8 студентов, не посещавших занятия, к сдаче сессий и выставили в зачетных ведомостях и зачетных книжках положительные отметки. При этом фактически зачеты и проверка знаний не проводились.

Также декан факультета и его заместитель способствовали участию в преступлении преподавателей академии и выставлении студентам оценок об успешной сдаче зачетов, экзаменов, курсовых работ и прохождении практики без фактического проведения в установленном порядке. За свои преступные действия преподаватели лично получили взятки от студентов в виде денежных средств в значительном размере, которые распределили между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор и признал участников 8 преступлений по части 5 статьи 290 УК РФ. Им назначили наказание в виде штрафа в размере 2,1 миллиона рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.