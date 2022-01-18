Происшествия

Псковичка попалась на краже одежды в магазине

Росгвардейцы задержали подозреваемых в кражах в Пскове 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 21.36 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны получил сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Труда. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 52-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел одежду, но не заплатила за нее.



Кроме того, еще один вызов поступил из магазина на Октябрьском проспекте. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 51-летнего местного жителя. Мужчина похитил из торгового зала спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства нарушителей передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.