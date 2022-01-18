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Суд наказал жительницу Псковской области за пропаганду ненависти к власти

Псковский областной суд оставил в силе решение о наказании жительницы Пыталовского района за пропаганду нацизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ранее прокуратура Пыталовского района возбудила дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ в отношении жительницы деревни Нижние Савинцы. Женщину признали виновной в том, что на своей электронной странице в социальной сети она разместила публикации, содержащие пропаганду ненависти и вражды к органам государственной власти, а также материалы, унижающие достоинство человека по признаку национальности. Нарушительнице назначили наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

При этом суд не принял во внимание доводы привлеченной к ответственности женщины. По ее словам, эту страницу в социальной сети посещает незначительное количество людей, а исследованные материалы были доступны в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

Женщина обжаловала постановление, однако по решению Псковского областного суда оно осталось в силе.