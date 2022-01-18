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В Пскове отложили рассмотрение жалобы на приговор Милушкиным

Псковский областной суд отложил на 24 февраля рассмотрение апелляционных жалоб и представления на приговор Псковского районного суда от 12 августа 2021 года в отношении Артема и Лии Милушкиных из-за болезни последней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В ходе сегодняшнего судебного заседания суд рассмотрел ходатайство защитника об изменении Артему Милушкину меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Данное ходатайство Псковский областной суд оставил без удовлетворения в связи с тем, что Артем Милушкин осужден к длительному сроку лишения свободы за преступления, в том числе связанные с незаконным оборотом наркотических средств, что может свидетельствовать о его возможности скрыться от суда и воспрепятствовать обеспечению исполнения приговора в уставленном законом порядке.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство защитника, представляющего интересы Артема Милушкина, об отводе матери осужденного – И. В. Милушкиной, допущенной судом первой инстанции в качестве защитника Артема Милушкина наряду с профессиональным защитником.

Данное ходатайство было поддержано осужденным и его адвокатом в связи с невозможностью участия И. В. Милушкиной в суде апелляционной инстанции в качестве защитника, поскольку последняя допрашивалась в качестве свидетеля в ходе предварительного следствия.

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Напомним, Артем Милушкин регулярно участвовал в протестных митингах. Его супруга Лия Милушкина была координатором «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией). Супругов обвиняли в сбыте наркотиков.

Милушкины обвинялись, в том числе, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

Предварительное следствие показало, что в 2011 году один из супругов самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору незаконно сбыли амфетамин в крупном размере.

Кроме того, Артем Милушкин в 2016 и 2018 году организовал совершение двумя другими жителями города Пскова, также привлекаемыми к уголовной ответственности по уголовному делу, двух поджогов шиномонтажного павильона на улице Западной в Пскове и поджога кафе в Печорах.