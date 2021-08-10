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В Пскове вынесен приговор экс-координатору «Открытой России» Лии Милушкиной

Псковский районный суд приговорил экс-координатора «Открытой России» (признана нежелательной в РФ неправительственной организацией) Лию Милушкину к 10,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей предоставлена отсрочка отбывания наказания до 2024 года, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.

Супругов Лию и Артема Милушкиных обвиняли в сбыте наркотиков. Ранее сообщалось, что активист Артем Милушкин получил 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора Милушкин начал ломать клетку в зале суда, в связи с чем заседание было прервано.

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Напомним, Милушкины обвинялись, в том числе, в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2011 году один из супругов самостоятельно, а также трижды в январе 2019 года по предварительному сговору незаконно сбыли амфетамин в крупном размере.

Кроме того, Милушкин в 2016 и 2018 году организовал совершение двумя другими жителями города Пскова, также привлекаемыми к уголовной ответственности по уголовному делу, двух поджогов шиномонтажного павильона на улице Западной в Пскове и поджога кафе в Печорах.