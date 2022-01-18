Происшествия

Жительница Новосокольников попросила суд о домашнем аресте за продажу наркотиков

Новосокольнический районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местной жительницы, которую обвиняли в сбыте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

5 января женщина, находясь у себя дома, продала наркотик массой 0,448 грамма, что является значительным размером. Обвиняемая ранее уже была судима за совершение 13 аналогичных преступлений, ей назначали наказание в виде лишения свободы и предоставляли отсрочку исполнения этого наказания до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Указанные обстоятельства, по мнению следствия, свидетельствует о том, что она, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также под тяжестью наказания может скрыться от предварительного следствия и суда.

Обвиняемая в судебном заседании просила избрать ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Указанную просьбу мотивировала тем, что более не намерена совершать преступления и скрываться не будет.

Суд пришел к выводам, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению. Срок меры – до 6 марта 2022 года включительно.

«Женщина обвиняется в совершении умышленного преступления против здоровья населения и общественной нравственности, отнесенного к категории преступлений – особо тяжкое, за совершение которого уголовным законом предусмотрено единственное наказание в виде лишения свободы. Она является потребителем наркотических средств. По месту жительства характеризуется посредственно. Имеет четверых несовершеннолетних детей, воспитанием которых надлежащим образом не занимается, за что пять раз привлекалась к административной ответственности», - заметили в пресс-службе судов.

Постановление в законную силу пока не вступило.