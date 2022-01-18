Происшествия

За мошенничество с маткапиталом жительница Гдовского района получила условный срок

Жительницу Гдовского района привлекли к уголовной ответственности за незаконное использование материнского капитала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в мае 2018 года подсудимая, находясь в сложном материальном положении, действовала в сговоре с группой лиц. Так, она создала искусственные условия для получения маткапитала и незаконно распорядилась им.

Подсудимую признали виновной в совершении преступления по части третьей статьи 159.2 УК РФ и назначили ей наказание в виде лишения свободы на один год с испытательным сроком на один год. Приговор суда в законную силу пока не вступил.