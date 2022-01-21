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Бдительные сотрудники банка спасли великолучанку от мошенников

21.01.2022 13:46|ПсковКомментариев: 0

Бдительность сотрудников банка спасла великолучанку от мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, 19 января великолучанке 1998 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что некие злоумышленники будто бы намереваются незаконно оформить на нее кредит. По словам звонившего, чтобы избежать этого, девушке необходимо самой взять кредит и перевести полученные деньги на указанный счет. Он обещал, что позднее деньги вернутся ей.

Великолучанка области последовала «совету» незнакомца и обратилась за кредитом в финансовое учреждение. Она рассчитывала получить около 300 тысяч рублей. Однако банковские работники внимательно проанализировали ситуацию и в кредите заявительнице отказали. Тем самым они оградили доверчивую горожанку от серьезных проблем и оставили ни с чем злоумышленников.  

«К сожалению, далеко не всегда подобные истории заканчиваются таким образом. Чаще наши сограждане все-таки поддаются на ухищрения нечистых на руку лиц и остаются без крупных денежных сумм», - отметили в пресс-службе УМВД. С учетом этого полиция рекомендует жителям региона при общении с незнакомцами в Сети или по телефону соблюдать определенные правила безопасности.

В частности, никому не сообщать сведения о реквизитах банковской карты. Сотрудники банка никогда не запрашивают данные о реквизитах банковских карт, сроках их действия, паролях, кодах из СМС-сообщений, CVV-кодах, расположенных на оборотной стороне банковских карт. «Если вас о них спрашивают - не сомневайтесь, вы имеете дело с нечистыми на руку лицами, которые пытаются вас обмануть», - отметили в пресс-службе УМВД.

«Старайтесь не реагировать на попытки незнакомцев вывести вас из состояния психологического равновесия и сбить с толку. Если вам звонят, скажем, из "банка" или из "правоохранительных органов" с тревожными новостями о вашем вкладе или вашей карте? Не переживайте раньше времени! Особенно если собеседники начинают вас торопить, выдвигать какие-либо условия и настойчиво предлагать, к примеру, перевести сбережения или оформленный кредит на "безопасный счет". Просто сразу прекратите общение. И для подстраховки перезвоните на «горячую линию» вашего банка, чтобы окончательно прояснить происходящее», - подчеркнули в пресс-службе.

Главное - как можно быстрее закончить разговор. В противном случае последствия могут быть неприятными, заключили в полиции.

Теги: #мошенники #умвд россии по псковской области #банковские карты
Источник: Псковская Лента Новостей
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