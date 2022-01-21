Происшествия

В Пскове пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи

В Пскове пропал 66-летний Геннадий Кириллов. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по указанным телефонам.