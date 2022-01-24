Происшествия

Петербуржца отправили в колонию за сбыт поддельной купюры в Великих Луках

Петербуржца отправили в колонию за сбыт поддельной денежной купюры в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

20 октября 2020 года житель Санкт-Петербурга находился в Великих Луках. В счет оплаты за бензин он получил от своего знакомого денежную купюру достоинством 5000 рублей. Затем мужчина проследовал в магазин фиксированных цен, где кассир, осмотрев указанную купюру и проверив ее на специальном оборудовании, не приняла ее к оплате товара, поскольку билет Банка России содержал признаки подделки.

После этого петербуржец в целях сбыта поддельной денежной купюры проследовал в сетевой продовольственный магазин, где при покупке товаров расплатился ей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ. Великолукский городской суд назначил ему наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.