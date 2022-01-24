Происшествия

Пожелавшая заработать за счет инвестиций великолучанка лишилась миллионов

Жительница Великих Лук лишилась почти трех миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, 45-летней женщине позвонил незнакомец, который предложил ей заработать, участвуя в торгах через инвестиционный брокерский сайт. Однако вместо обещанных дивидендов женщина лишилась 2 миллионов 931 тысячи рублей. Сейчас по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Другой великолучанке 1997 года рождения 20 января позвонил мнимый сотрудник банка и предложил свои услуги якобы для предотвращения несанкционированного оформления на нее кредита. В результате девушка доверилась ему и решила взять кредит на сумму более 380 тысяч рублей, чтобы потом перевести на указанный «безопасный счет». Однако, сотрудники банка, куда она обратилась, внимательно изучили вопрос и отказали ей в предоставлении займа. Тем самым они оградили заявительницу от финансовых потерь и не дали мошенникам заполучить деньги.

В аналогичной ситуации оказалась жительница Великих Лук 1976 года рождения. Ее банк также уберег от мошенников, которые рассчитывали, что эта она направит на «безопасный счет» 400 тысяч рублей.

Но 46-летнюю псковичку мошенникам удалось ввести в заблуждение. Они завладели деньгами в размере 300 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.