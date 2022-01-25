Происшествия

Администрация Пскова получила ложное сообщение о готовящихся взрывах в школах

В Пскове возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящихся взрывах в школах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

18 января 2022 года в 11:28 неизвестный прислал электронное письмо в администрацию города, сделав ложное сообщение о готовящемся взрыве учебных заведений города.

Прокуратура признала законным и обоснованным решение о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 207 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.