Происшествия

Почти на миллион рублей обогатились мошенники за счет жителей Псковской области

Почти на миллион рублей обогатились мошенники за счет жителей Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, с 21 по 25 января двум псковичам и великолучанину позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков. Они предложили свои услуги якобы для предотвращения возможного оформления на них кредитов и списания денег.

В итоге жители региона поддались на уловки злоумышленников и лишились в общей сложности 834 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбудили уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках проводимых расследований.

«С подобными фактами мошенничества нашим согражданам приходится сталкиваться, к сожалению, довольно часто. В этой связи стражи порядка настоятельно рекомендуют жителям области во избежание серьезных финансовых потерь быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на ухищрения различных "доброжелателей"», - подчеркнули в УМВД.