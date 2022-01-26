Происшествия

Великолучанин ответил в суде за обман сотрудников ГИБДД

Суд вынес приговор 26-летнему жителю Великих Лук, обманувшему сотрудников ГИБДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что в апреле 2021 года сотрудники ДПС остановили на одной из улиц Великих Лук автомобиль под управлением мужчины, который не имел при себе документов, подтверждающих его личность, а также водительского удостоверения. Кроме того, был установлен факт состояния алкогольного опьянения.

Чтобы избежать наказания, нарушитель назвал сотрудникам ГИБДД персональные данные своего родственника, зная, что тот ни к уголовной, ни к административной ответственности ранее не привлекался.

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 380 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор суда вступил в законную силу.