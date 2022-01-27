Происшествия

Кражу восьми телефонов и денег раскрыли усвятские полицейские

Кражу восьми телефонов и денег раскрыли усвятские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, преступление было совершено 1 декабря 2021 года в деревне Альшуты Усвятского района, в одном из помещений местного сельскохозяйственного комплекса. Неизвестный похитил восемь телефонов и около 27 тысяч рублей, принадлежащих одиннадцати работникам предприятия. В помещение нарушитель проник через окно.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался житель Новосокольнического района 1994 года рождения. Выяснилось, что похищенные телефоны он продал. Однако, большую часть из них сотрудники УМВД обнаружили и изъяли. В настоящее время ведется следствие.