Происшествия

Стали известны подробности дела об убийстве в Порхове из-за «женщины раздора»

Стали известны подробности убийства ограбленного знакомым порховича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 4 января 2021 года обвиняемый обнаружил в одной из квартир в Пскове сожителя своей возлюбленной и решил с ним разобраться после конфликта, который произошел между мужчинами в новогоднюю ночь. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он вывез потерпевшего в багажнике своей автомашины в лес в Псковский район, где избил его резиновой палкой, а также завладел деньгами в сумме около 10 тысяч рублей.

Затем обвиняемый вывез потерпевшего в свой загородный дом в Порхове, где вывел на откровенный разговор. В ответ на нелицеприятные высказывания в адрес «женщины раздора» мужчина задушил потерпевшего руками. Скрывая следы совершенного преступления, он вывез тело потерпевшего в лес и закопал. Полицейские обнаружили труп 15 января 2021 года.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Порховича будут судить за совершение преступлений по части 2 статьи 162 (разбой) и части 1 статьи 105 (убийство) УК РФ.