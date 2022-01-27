Происшествия

Предприниматель из Пскова поплатился за подкуп новгородской чиновницы

В Великом Новгороде вынесен приговор индивидуальному предпринимателю из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по Новгородской области.

По версии следствия, в период с января по март 2020 года обвиняемый за получение разрешения на осуществление торговли цветами на территории Великого Новгорода передал начальнику отдела торговли комитета экономического развития и инвестиций администрации Великого Новгорода денежные средства в размере 12 тысяч рублей.

Доказательства, собранные следователем, признаны судом достаточными для вынесения приговора. Предприниматель из Пскова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично).

Приговором мирового судьи судебного участка № 34 Новгородского судебного района Новгородской области ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.