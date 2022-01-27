Происшествия

Великолучанин фиктивно прописал у себя дома гражданку Узбекистана

Великолучанин фиктивно прописал у себя дома гражданку Узбекистана. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся сведениям, житель деревни Липец Великолукского района, мужчина 1975 года рождения, фиктивно зарегистрировал у себя дома гражданку Узбекистана. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

«Такого рода факты на территории области, к сожалению, далеко не единичные», - отметили в пресс-службе УМВД. Поэтому полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные деяния. В соответствии со статьей 322.3 УК РФ, нарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.