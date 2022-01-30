Происшествия

Постельные принадлежности подожгли в псковской квартире

Постельные принадлежности загорелись в квартире пятиэтажного дома в Пскове ночью 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании на четвертом этаже дома на улице Киселева поступило в 0:11. В комнате размером 4 на 2 метра огонь повредил постельные принадлежности на площади 2 квадратных метра. Предположительная причина возгорания – поджог.

Кроме того, в 5:06 в деревне Шелково Великолукского района загорелся жилом дом размером 5 на 7 метров. Дом выгорел изнутри, сгорела кровля. Предполагается, что пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки внутри дома.

Вчера, 30 января, из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица сгорело помещение в бесхозном строении в деревне Щиглицы Псковского района.

В тот же день в деревне Ковалевка Себежского района выгорела изнутри хозяйственная постройка. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

В деревне Исаево Пустошкинского района в хозяйственном помещении жилого дома огонь повредил стену. Предполагается, что пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

А в городе Дно на улице Зиновьева огонь повредил потолочное перекрытие и стену в бане. Возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.