Происшествия

Трое жителей Локнянского района обокрали зерноток на 100 тысяч рублей

Трех жителей Локнянского района подозревают в хищении металлоизделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские установили, что 28 января в деревне Загорье Локнянского района трое неизвестных украли трубы и другие изделия из металла из помещения зернотока. Проникли в помещение они через незапертую дверь. По предварительным данным, причиненный ущерб составил порядка 100 тысяч рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники местного отделения полиции провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались трое безработных, жителей Локнянского района, люди 1962, 1998 и 2001 годов рождения. Двое из них – ранее судимые.

По версии следствия, подозреваемые распилили трубы с помощью специальных приспособлений и вывезли их на микроавтобусе. Часть похищенного злоумышленники сдали в пункт приема металла, а часть продали жителю поселка Локня. В настоящее время в отношении нарушителей возбудили уголовное дело. Проводится расследование.