Происшествия

Себежанку поймали на продаже алкоголя подростку

Себежанку вновь поймали на продаже алкоголя подростку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как установлено, 28 января около 13.00 в магазине на улице 7-го Ноября в Себеже продавец она продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему молодому человеку. Причем ранее женщина уже получала административное наказание за аналогичное нарушение. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Действующее федеральное законодательство устанавливает особые требования к розничной продаже алкогольной продукции. По закону розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним не допускается. В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ограничения предусмотрена административная и уголовная ответственность. напомнили в ведомстве.

Административная ответственность за употребление алкоголя несовершеннолетним наступает с 16 лет. До исполнения указанного возраста к административной ответственности привлекаются родители подростка.

Кроме того, несовершеннолетнему за распитие спиртных напитков грозит постановка на учет в отделе полиции по месту проживания и в наркологическом диспансере. Информация об административном правонарушении и о постановке на учет предоставляется в учебное заведение.