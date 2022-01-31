Происшествия

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на складе в Пскове

Прокуратура организовала проверку по факту возгорания на складе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Скриншот из видео очевидца

По поручению прокурора области Ивана Грибова организована проверка по факту возгорания на складе ООО «Псков-Полимер» с легковоспламеняющимися материалами.

По результатам проверки прокуратура региона даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Напомним, сообщение о возгорании на складе предприятия на улице Железнодорожной поступило в ведомство в 8.38. В 8:46 по прибытии сил и средств к месту вызова подтвердили второй ранг пожара, в 9:00 к месту происшествия направили пожарный поезд. В 9:15 туда прибыл полковник вооруженных сил А. Никулин, а в 9:25 - оперативная группа Главного управления по руководству тушением и расследованию причин пожара.

Смотрите также К ликвидации пожара на складе псковского предприятия привлекли почти 40 человек

Для ликвидации возгорания привлекли 60 человек, 23 единицы спецтехники, из них от МЧС России 47 человек и 19 единиц техники. Эвакуировали с места пожара 32 человек.

Смотрите также Роспотребнадзор взял пробы воздуха после пожара на складе предприятия в Пскове

Ликвидировать открытое горение удалось в 11:26. Предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки в четвертом навесе.