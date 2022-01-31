Происшествия

Закопавший в лесу труп знакомого порхович оказался адвокатом

Мужчина, который убил знакомого в Порховском районе в начале января и закопал тело погибшего в лесу, оказался бывшим адвокатом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

«Заместителем прокурора Псковской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Порховского района, обвиняемого в разбойном нападении и убийстве, который на момент совершения данных преступлений являлся адвокатом Псковской областной коллегии адвокатов», - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в первых числах января обвиняемый узнал от своей знакомой, к которой он испытывал нежные чувства, о том, что ее бывший сожитель в ходе очередной ссоры угрожал повредить имущество в квартире. Обвиняемый разыскал мужчину и вместе со своими знакомыми под надуманным предлогом вывез его в лесной массив по дороге между Псковом и Порховом. Там он напал на потерпевшего, избил его резиновой палкой и украл деньги. Далее бывший адвокат связал жертву, уже в одиночку перевез в багажнике автомобиля в свой частный дом на территории Порховского района и задушил потерпевшего. Труп мужчины он вывез в лес и закопал, а похищенными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ – разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием предмета в качестве оружия, а также части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до миллиона рублей и с последующим ограничением свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело направили в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.