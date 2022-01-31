Происшествия

Следователи направили в псковский суд резонансное уголовное дело из 158 томов

Следователи управления МВД направили в Псковский городской суд резонансное уголовное дело, составившее 158 томов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, перед судом предстанут трое жителей Пскова, «заработавшие» незаконными банковскими операциями и неправомерным оборотом средств около 22 миллионов рублей.

Предварительное следствие установило, что обвиняемые, действуя в составе организованной группы, создали на подставных лиц около 50 фирм, через которые оказывали финансовые услуги по обналичиванию денег. Они оформляли с клиентами фиктивные сделки, перечисляя поступившие деньги на расчетные счета подконтрольных им фирм. При этом злоумышленники брали себе 10% от суммы, получаемой для обналичивания. Кроме того, следствие установило причастность обвиняемых к изготовлению и сбыту поддельных платежных документов.

Фигурантам предъявили обвинения в совершении преступлений по пунктам «а, б» части 2 статьи 172, части 2 статьи 187 и пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ. Сейчас псковичи дожидаются приговора суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.