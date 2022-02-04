Происшествия

Двое великолучан попались на краже спиртных напитков в магазине

Двое великолучан попались на краже спиртных напитков в магазине 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В 11:25 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 26-летнего молодого человека, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них. Сумма ущерба составила более 1000 рублей.

В этом же магазине в 13:10 росгвардейцы задержали 49-летнего великолучанина, который похитил из торгового зала две бутылки крепкого спиртного напитка. Сумма ущерба составила 1077 рублей.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.