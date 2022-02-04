Происшествия

Псковская полиция продолжает розыск мужчины с выпирающей на руке костью

Полиция продолжает розыск Геннадия Баранова 1960 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Геннадий Баранов. Фото 2005 года. Снимок предоставлен пресс-службой УМВД России по Псковской области

1 июня 2020 года этот житель деревни Гверздонь Псковского района ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, короткие волнистые волосы (темные с сединой), карие глаза, прямой нос, тонкие губы. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.