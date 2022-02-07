Происшествия

Части квадроцикла пытались незаконно перевезти через границу в Псковской области

Незадекларированные части квадроцикла обнаружили псковские таможенники при досмотре транспортного средства на российско-латвийской границе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

На таможенном посту МАПП «Бурачки» гражданин России, въезжая на таможенную территорию Евразийского экономического союза, умолчал о перемещаемом принадлежащем ему товаре. При осмотре грузового транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса сотрудники таможни предположили, что в кузове может находиться незадекларированный товар.

Таможенный досмотр подтвердил предположение таможенников. В кузове обнаружили части четырехколесного мотовездехода. Общий вес брутто бывших в употреблении частей мототехники составил более 161 килограмма. Среди них: двигатель квадроцикла, рулевая рейка с элементами управления, два колеса на литых дисках, радиатор с патрубками, топливный бак, сиденье, пластиковые части кузова, две подставки для ног, багажник и две лебедки. Как отметили в ведомстве, бывшие в употреблении запчасти квадроцикла относятся к товару не для личного пользования и должны быть задекларированы в общем порядке с подачей декларации на товары.

По мнению гражданина, перевозимые по просьбе друга товары декларировать не нужно, добавили в таможне.

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Части квадроцикла поместили на ответственное хранение. Проводятся проверочные мероприятия.