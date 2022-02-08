Происшествия

Два порховича предстанут перед судом за кражу батарей отопления

Двое жителей города Порхова подозреваются в краже 18 батарей отопления из складского помещения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



По имеющимся у полиции данным, из помещения на улице Мебельной, сорвав навесной замок, неизвестные похитили 18 батарей отопления. Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое безработных жителей Порхова 1988 и 1989 годов рождения.



По версии следствия, похитив батареи, подозреваемые вывезли их на автомобиле в пункт приема металла. В настоящее время похищенное изъяли. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.