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Ударивший полицейского житель Пыталово стал фигурантом уголовного дела

Прокурор Пыталовского района утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего жителя города Пыталово, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и в мелком хищении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

2 августа молодой человек находился в одном из магазинов в городе Пыталово. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, препятствуя законным требованиям сотрудника полиции, он ударил правоохранителя рукой в грудь. При этом участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Пыталовскому району находился при исполнении своих должностных обязанностей.

Кроме того, злоумышленник, которого ранее уже привлекали к административной ответственности за мелкое хищение, 24 сентября похитил из сетевого магазина четыре бутылки слабоалкогольного напитка. Уголовное дело направили в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет, а санкция статьи 158.1 УК РФ - от штрафа в размере до сорока тысяч рублей до лишения свободы на срок до одного года.