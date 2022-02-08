Происшествия

В одном из магазинов Пскова выявили партию сигарет без акцизных марок

Псковская транспортная прокуратура проводит проверку законности перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза и оборота табачной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: Псковская транспортная прокуратура

В ходе выездной прокурорской проверки и таможенного осмотра помещений торгового павильона, расположенного на улице Красноармейской, 29 в Пскове, выявили около 1 500 пачек табачных изделий известных производителей без акцизных марок Российской Федерации.

Для объяснений в Псковскую транспортную прокуратуру вызвали директор организации, которая реализовывала данный товар. По результатам проверочных мероприятий прокуратура примет необходимые меры реагирования.