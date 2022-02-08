Происшествия

Напавшему на женщину псковичу грозит уголовная ответственность

В отношении псковича возбуждено уголовное дело по факту грабежа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

5 февраля на улице Труда в городе Пскове мужчина напал на женщину, ударил ее по голове и похитил из сумки прохожей 4500 рублей.

По данному факту следователь УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

Санкция статьи за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с возможностью назначения штрафа и ограничения свободы.