Происшествия

Житель Палкино избил знакомого из-за 450 рублей

Житель поселка Палкино предстанет перед судом за грабеж с применением насилия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе расследования установлено, что в октябре 2021 года 35-летний обвиняемый пришел в дом к знакомому и, угрожая, потребовал денежные средства. На отказ потерпевшего злоумышленник отреагировал агрессивно и нанес ему несколько ударов кулаком по лицу. Испугавшись, потерпевший выполнил требования нападавшего и отдал ему 450 рублей, после чего последний ушел.

Мужчину обвиняют в совершении преступления по пункту «г» части 2 статьи 162 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.