Происшествия

Пьяного водителя «Дэу» остановили полицейские в Пскове

Нетрезвые водители повторно попались полицейским за рулем в Пскове и Усвятском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, 9 февраля около 20.00 у дома по улице Максима Горького в Пскове дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль «Дэу», которым, управлял нетрезвый горожанин 1994 года рождения.

Помимо этого, в этот же день около 14.00 по дороге Ольша – Велиж – Усвяты – Невель на автомашине «Шевроле» следовал 51-летний житель поселка Усвяты. Оказалось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, в соответствии со статьей 264.1 УК РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.