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В Невельском районе осудили мужчину, зарубившего топором незнакомца

10.02.2022 18:33|ПсковКомментариев: 0

В Невельском районе осудили мужчину, зарубившего топором незнакомца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В ночь на 28 июля 2021 года во дворе дома №16 на улице Маяковского в Невеле между находившимися в состоянии алкогольного опьянения злоумышленником и ранее незнакомым ему потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого последний оскорбительно высказался в адрес осужденного и схватил его руками за плечи. В ответ на это мужчина, рассерженный оскорблениями, нанес один удар кулаком в лицо, от которого потерпевший упал на землю.

После этого осужденный прошел в расположенный во дворе данного дома сарай, взял топор, вернулся к лежащему на земле потерпевшему и нанес обухом топора не менее двух ударов по голове, а также удар ногой в грудь. Затем злоумышленник ударил лезвием топора по шее потерпевшего. От полученных травм последний скончался на месте преступления.

В судебном заседании мужчина полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления (часть 1 статьи 105 УК РФ), раскаялся в содеянном и отказался от дачи показаний.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также аморальное поведение потерпевшего, выразившееся в оскорблении подсудимого и послужившее поводом для данного преступления.

Суд признал злоумышленника виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет. По совокупности с приговором Невельского районного суда от 30 сентября 2020 года - 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: #невельский район #убийство
Источник: Псковская Лента Новостей
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