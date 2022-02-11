Происшествия

17 спасателей тушили пожар в бане в Пскове

Пожар произошел минувшей ночью в областном центре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, в 4 часа 50 минут 13 февраля поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: г. Псков, переулок Дачный.

Для ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники, 17 человек.

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Дедовичском районе. В 05:39 13 февраля поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: Вязьевская волость, д. Чернецово. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 02:53 13 февраля поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: Бежаницкий район, Чихачевская волость, д. Малые Старики. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

«Пожар всегда легче предупредить, чем потушить, однако даже при строгом соблюдении всех мер предосторожности может произойти возгорание, - отметили в ГУ МЧС России по Псковской области. - Поэтому лучше быть готовым к действиям в любой, даже самой опасной ситуации. В связи с этим необходимо знать порядок действий на тот случай, если пожар все-таки произойдет. Помните, что основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая температура, отравляющее действие дыма, продуктов сгорания и снижение видимости при задымлении.

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.п.).

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется дольше.

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помогите сбросить ее, либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давайте человеку с горящей одеждой бежать.

Если пожар случился в жилом помещении необходимо: сообщить о пожаре по телефонам «101» или «112». При этом точно указать адрес происшествия, при возможности, путь, по которому пожарным будет удобнее и быстрее добраться до места; свое имя, фамилию и телефон. Также необходимо принять меры по спасению людей и имущества, отключить электроавтоматы (в квартире – на щитке на лестничной площадке), закрыть окна и форточки, до прибытия пожарной охраны постараться организовать тушение пожара подручными средствами, при сильном задымлении – немедленно покинуть помещение, прикрыв за собой дверь. Если справиться с огнем не удается, покинуть место и ждать пожарных (при выходе необходимо защитить глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем).

Недопустимо:

бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных;

гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (иначе можно получить удар током);

открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха);

пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно застрять и задохнуться);

опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно)», - отметили в ГУ СЧС России по Псковской области.

Фото: 60.mchs.gov.ru