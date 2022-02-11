Происшествия

В МЧС рассказали о причинах пожаров в Псковской области за минувшие сутки

Нарушение правил пожарной безопасности и короткое замыкание электропроводки стали причинами пожаров в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Так, накануне в 12.37 было получено сообщение о пожаре в деревне Жуково Невельского района. В жилом доме размером 8 на 14 метров огнем была повреждена кровля по всей площади. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

В 13.57 зафиксировано сообщение о возгорании в жилом доме (6 на 9 м) в деревне Купуй Великолукского района. Огнем повреждена кровля на площади 3 кв. м. Закопчено мансардное помещение на площади 6 кв. м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 19.16 горела баня в СНТ «Постоево» (Псковский район). В помещении размером 3 на 4 метра огнем повреждены кровля и чердачное перекрытие на площади 5 кв. м. Закопчено внутри бани по всей площади. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.