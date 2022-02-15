Происшествия

Ввоз немаркированных сигарет вместо мебели пресекли псковские таможенники

Сотрудники Псковской таможни в Усвятском районе пресекли перемещение 44,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Таможенники остановили для проверки автомобиль «Форд». При осмотре грузового отсека вместо указанной в документах разборной мебели они обнаружили 89 коробок с сигаретами белорусского производства. Вся табачная продукция не имела маркировки. Водитель вез товар из Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

Предварительная стоимость сигарет превысила 2,6 миллиона рублей. Табачную продукцию и транспортное средство передали в УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий.