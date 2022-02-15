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Более 200 тысяч рублей перевела лжеследователю псковская пенсионерка

17.02.2022 12:23|ПсковКомментариев: 0

Пенсионерка из Псковской области лишилась сбережений после общения с незнакомцем 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

Жительнице областного центра 1955 года рождения позвонил неизвестный, который представился следователем из правоохранительных органов. Он заявил, что псковичке якобы во избежание несанкционированного оформления на нее кредита необходимо без промедления перевести имеющиеся у нее деньги на «безопасные счета».

Пожилая горожанка доверилась незнакомцу, обналичила свои сбережения и перевела более 200 тысяч рублей на указанные ей счета. А когда поняла, что ее ввели в заблуждение, обратилась за помощью в полицию.

«Подобные примеры встречаются, к сожалению, очень часто. Как показывает практика, мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или других ведомств, а чаще – служащими банков», – заметили в ведомстве.

Теги: #мошенники #пенсионеры #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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