Происшествия

Расследование дела о гибели человека на реке Большая Толба контролирует прокуратура

Псковская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту нарушения судоводителем правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Расследование находится на контроле псковского транспортного прокурора Виталия Фетисова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

«Псковская транспортная прокуратура проверила материалы следственного органа, которые стали основанием для возбуждения уголовного дела по факту гибели одного человека при опрокидывании 15 февраля 2022 года аэролодки "Бриз 600" в акватории реки Большая Толба в Псковской области», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту транспортного средства находились девять человек. Судоводитель по пути следования совершил столкновение со льдиной, после чего аэролодка накренилась, и несколько пассажиров оказались в воде, один человек утонул.

Транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека).