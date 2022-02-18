Происшествия

Пушкиногорца осудили за хранение наркотиков и кражу двух мотоциклов

Пушкиногорца осудили за хранение наркотиков и кражу двух мотоциклов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Следствие установило, что в сентябре 2021 года 44-летний житель деревни Авдоши Пушкиногорского района в лесу, недалеко от населенного пункта, обнаружил сверток с порошковым веществом. Вещество содержало в себе наркотик а-пирролидиновалерофенон (а-PVP) массой 0,638 грамма. Мужчина частично выкурил его, а оставшуюся часть положил в карман своей куртки, то есть стал умышленно и незаконно хранить наркотики, рассказали в ведомстве.

Кроме того, в октябре 2021 года подсудимый, находясь возле гаража, принадлежавшего жителю Пушкинских Гор, недалеко от дома №41 по улице Ленина, выломал стенку гаража, незаконно проник внутрь и похитил мотоциклы «ИЖ-Ю-ЗК» и «Урал» на общую сумму 7000 рублей. С места преступления обвиняемый скрылся.

Суд признал 44-летнего мужчину виновным в совершении преступлений по части 2 статьи 158 УК РФ и части 1 статьи 228 УК РФ и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.