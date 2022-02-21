Происшествия

Четырех великолучан с признаками наркотического опьянения задержала полиция

Полиция провела комплекс профилактических мероприятий в Великих Луках в минувшие выходные дни, 19 и 20 февраля. В частности, правоохранители выявили четырех человек с признаками наркотического опьянения. Их доставили для прохождения медицинского освидетельствования в наркологический диспансер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу.

Фото здесь и далее: ОМВД России по городу Великие Луки

Оперативно-профилактическое мероприятие организовали в целях стабилизации криминогенной обстановки, укрепления общественного порядка, обеспечения безопасности граждан на улицах и в общественных местах. Полицейские выявили 106 административных правонарушений, из них по линии ГИБДД – 58. Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, двое граждан управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

Из незаконного оборота изъяли 757,6 литра алкогольной продукции. Также удалось установить факт реализации табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации, изъять 332 пачки сигарет. Полицейские проверили 14 владельцев гражданского оружия, нарушений не зафиксировали.

Проверили и людей, находящиеся под административным надзором. Были проведены внеплановые выездные проверки мест пребывания иностранных граждан. Нарушений миграционного законодательства Российской Федерации не выявлено.

В ведомстве отметили, что подобную целенаправленную профилактическую работу по различным направлениям оперативно-служебной деятельности великолукские полицейские будут проводить и в дальнейшем.