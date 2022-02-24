Происшествия

Собаки загрызли зараженную бешенством лису в Кунье

Карантин по бешенству ввели в Куньинском районе из-за зараженной лисы, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Фото: pixabay.com

Зараженное животное выявили на улице Речной в Кунье. На личное подворье пробралась лиса, которую загрызли хозяйские собаки. Ветеринарные специалисты отобрали патологический материал и доставили его в лабораторию, по результатам исследований подтвердилось бешенство.

На территории личного подворья и прилегающей территории в радиусе до 800 км ввели 60-дневный карантин. Собаки, которые контактировали с зараженным животным, находятся на 10-дневном карантине. Отмечается, что все они были привиты от бешенства.

Ранее сообщалось, что в Островском районе ввели карантин по бешенству из-за зараженного енота.