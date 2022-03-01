Происшествия

Искавшего лучших условий жизни иностранца задержали на границе в Псковской области

Две попытки незаконного пересечения государственной границы России иностранцами в Псковской области пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Один инцидент произошел в Себежском районе. Пограничники задержали жителя одной из стран Юго-Восточной Азии, следовавшего в сторону государственной границы. Молодой человек признался, что планировал незаконно убыть в Латвийскую Республику в поисках лучших условий жизни. Решением Себежского районного суда нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа и выдворения с территории России.

Аналогичный случай произошел вблизи государственной границы в Пыталовском районе. Сотрудники пограничного управления выявили выходца из Средней Азии, который направлялся в сторону Эстонии. Мужчину задержали на 48 часов для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия процессуального решения.

В ведомстве напомнили, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.