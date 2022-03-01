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Житель Новосокольников убил собутыльника за оскорбление жены и отправился в колонию

Новосокольнический районный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что с 17.43 19 ноября 2021 года до 00.05 20 ноября подсудимый в состоянии алкогольного опьянения, находясь на кухне своей квартиры в Новосокольниках, поссорился с потерпевшим. В ходе конфликта из-за личной неприязни злоумышленник нанес знакомому два удара по голове, затем взял со стола нож и ударил им в спину жертвы. Смерть потерпевшего наступила на месте преступления.

Подсудимый признал себя виновным и сказал, что вечером он находился у себя в квартире и распивал спиртное со своими знакомыми. Потерпевший оскорбительно высказался в адрес жены обвиняемого. Это вызвало у него вспышку гнева.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ, и приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны. Приговор в законную силу пока не вступил.