Происшествия

Прокуратура начала проверку после схода подвижного состава с рельсов в Дно

Транспортная прокуратура проводит проверку в связи со сходом подвижного состава на железнодорожных путях в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

«Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту схода подвижного состава на железнодорожных путях общего пользования станции Дно», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 марта на второй стрелке станции произошел сход грузового поезда и трех вагонов. Пострадавших и потери груза нет. Для технической помощи на место происшествия направили вспомогательный поезд.

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«Транспортная прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований примет меры», - добавили в ведомстве.