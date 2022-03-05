Происшествия

В Пскове сотрудниками Росгвардии задержаны подозреваемые в кражах

5 марта в 12.13 экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Волкова сработала кнопка тревожной сигнализации.



Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 19-летнего псковича, который пронес через кассовый узел 2 бутылки коньяка на сумму более 2000 рублей, при этом не заплатив за них.

В этот же день, в магазине на улице Труда, сотрудниками Росгвардии задержан 42-летний мужчина, который похитил из торгового зала бутылку коньяка и продукты питания. Общая сумма ущерба составила 1123 рублей.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции, сообщили Псковской Ленте Новостей в Росгвардии.