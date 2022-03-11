Происшествия

Стали известны подробности инцидента с падением осколка стартового двигателя под Псковом

Новые подробности инцидента с падением осколка стартового двигателя в деревне Писковичи Псковского района в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram, раскрыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«Некоторые новости я сообщаю сразу после происшествия. Не всегда к этому моменту есть вся и информация. Недавний пример - падение осколка стартового двигателя вечером 8 марта в деревне Писковичи. Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Это понятно, международная ситуация очень напряженная, а наша Псковская область - приграничный регион», - сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что сразу сообщил известную на тот момент информацию. «Прежде всего, не нужно пугаться. Угроз нам нет, но мы должны постоянно быть готовыми ко всему, поэтому в нашем регионе проводятся оперативно-тактические учения. В ближайшее время они не прекратятся. В этой связи, к сожалению, иногда случаются инциденты. В данном случае - особенно неприятные», - заметил он.

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Михаил Ведерников пояснил, что осколок проломил крышу жилого дома и попал в комнату, где ужинала семья. «Слава богу, никто не пострадал. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. Всем будет оказана помощь, весь ущерб будет компенсирован. Необходимые проверки по факту происшествия будут проведены в полном объеме», - заверил губернатор.