Происшествия

Три бани сгорели в Псковской области за сутки

Три бани сгорели в Псковской области за прошедшие сутки, 12 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В 18.47 в ведомство поступило сообщение о возгорании на улице Земской в Пскове. В бане огонь повредил кровлю, помещение выгорело изнутри. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

А в 19.49 на улице Аникинской в деревне Амосово Псковского района пожар повредил кровлю в бане. Предположительно, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Также баня сгорела в деревне Куракино Великолукского района. Сообщение о пожаре поступило в 3.45. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

В этот же день на улице Свердлова в Пскове в 18.08 загорелся пластиковый мусорный контейнер. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, 11 марта в 5.09 в Великих Луках в гараже на улице Сигорицкой огонь повредил кровлю, помещение выгорело изнутри. Причиной стало короткое замыкание.