Происшествия

Псковская полиция проводит обыски у оппозиционных журналистов Прокопьевой и Камалягина*

Сотрудники псковской полиции проводят обыски в домах оппозиционных журналистов Светланы Прокопьевой и Дениса Камалягина* сегодня, 18 марта. Об этом сообщает лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг в своем Telegram-канале.

«Обыски проходят у нас дома, по месту жительства членов регионального совета "Яблока" Николая Кузьмина и Екатерины Новиковой, у родителей главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина, журналиста Светланы Прокопьевой. Камалягин и Прокопьева беспартийные», — отметил Лев Шлосберг.

Как сообщается в Telegram-канале «Север.Реалии»*, к Светлане Прокопьевой полицейские приехали в деревню, когда она спала. У журналистки изъяли телефоны и компьютерную технику.

Напомним, Денис Камалягин и информационный ресурс «Север.Реалии» включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Обыск проходит и в квартире Льва Шлосберга.